Xiaomi Pad 5 256GB a 399€ su Amazon: ESPLOSIONE di sconto a Natale

Lo chiarisco subito: Xiaomi Pad 5 256GB, ora in sconto assurdo su Amazon, arriva a casa in tempo per Natale. Puoi prendere questo tablet top di gamma, dal gran potenziale, a 399,90€ e riceverlo al momento perfetto per metterlo sotto l'albero. Sii veloce però: completa rapidamente l'ordine perché il tempo sta scadendo.

Xiaomi Pad 5: prezzo eccezionale su Amazon

Un prodotto utilissimo per la produttività. Forse una delle vere alternative ad iPad, disponibili nel panorama Android. Un display spettacolare, da ben 11″ con refresh rate che si spinge a 120Hz. A lui sono affiancati 4 speaker, che offrono un audio assurdo. Il punto di partenza perfetto per tutte le tue attività. Lavoro, studio, gioco o in trattenimento: dimentica i limiti del tuo vecchio tablet ed esplora un potenziale completamente nuovo.

Sotto la scocca, il potente processore Qualcomm Snapdragon 860, supporto da ben 6GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Non temere per l'autonomia energetica: a disposizione per i tuoi intensi utilizzi, hai una batteria da 8720 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Bellissimo nel design, sin dal primo contatto ci si rende conto che i materiali utilizzati per metterlo a punto sono super premium. Insomma, Xiaomi Pad 5 è un top di gamma, ora a prezzo bassissimo su Amazon: completa subito l'ordine per averlo a 399€ appena con spedizioni veloci e gratis, in tempo per Natale.