Xiaomi, Oppo e Vivo insieme per migliorare migrazione dati su smartphone

Il momento della sostituzione dello smartphone si rivela spesso fastidioso per chi non ha dimestichezza con la tecnologia. Il trasferimento dei dati da un lido all’altro non è sempre così immediato, specie ora che le microSD non sono supportate dai dispositivi di fascia alta e i documenti salvati in locale non sempre possono essere salvati nei backup su cloud. Fortunatamente, il mondo Android sta per assistere a una rivoluzione, per ora limitata.

Il passaggio tra diverse marche di smartphone Android potrebbe migliorare a breve grazie agli sforzi di Xiaomi, vivo e OPPO che, proprio in queste ore, hanno confermato il raggiungimento di un accordo per consentire trasferimenti di dati più fluidi tra i loro telefoni.

Xiaomi, vivo e OPPO insieme per migliorare il mondo Android

Il trio di brand cinesi ha infatti annunciato tramite Weibo che forniranno una soluzione comune al fine di trasferire i dati delle app di terze parti tra i loro telefoni. Questa novità specifica risulterà particolarmente comoda proprio in Cina, mercato dove i servizi Google mancano da diverso tempo. In Occidente siamo difatti abituati a sfruttare le funzionalità di backup della Grande G per semplificare il cambio di smartphone, mentre entro i confini del Dragone il processo è molto più noioso e meccanico.

Al momento, pertanto, non ci sono piani per portare la soluzione in questione sui mercati globali. Non va esclusa, oltretutto, l’aggiunta di altre società in questa collaborazione: ricordiamo che vivo e OPPO fanno parte del medesimo conglomerato, BBK Electronics, nel quale rientrano anche OnePlus, realme ed iQOO, brand particolarmente popolari in Asia e, naturalmente, soprattutto in Cina. Non va escluso un loro coinvolgimento futuro, tantomeno il raggiungimento di accordi con Huawei e altri brand minori.