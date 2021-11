Xiaomi: ogni rubinetto diventa SMART con questo gadget (20€)

Con Xiaomi puoi rendere smart qualsiasi rubinetto, investendo un cifra ridicola. Questo adattatore può essere montato su qualsiasi sistema tu abbia a casa: l'erogazione sarà automatica e risparmierai anche, evitando sprechi. Un dispositivo che prendi a 20€ circa in sconto su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per approfittarne.

Xiaomi: rubinetto smart con pochissimi euro

Arriva a casa un kit che non potrebbe essere più completo. Oltre al device, dotato di batteria integrata ricaricabile, ci sono anche un chiave per montare e una per smontare oltre a un sacco di adattatori. Grazie a questi, potrai scegliere quello più adatto al tuo rubinetto e montare il sistema in un paio di minuti.

Dopo che avrai finito, prova a sfiorare il sensore laterale: inizia l'erogazione e rimane costante finché non lo sfiori di nuovo. Preferisci un'erogazione che smetta appena allontani mani o oggetti da sotto il rubinetto? Allora, semplicemente avvicinati e si compirà la magia.

Con questo gioiellino, parte dell'ecosistema di prodotti Xiaomi, ogni rubinetto diventa smart in un attimo. Un ottimo modo per risparmiare acqua e semplificare l'erogazione, anche se hai le mani sporche oppure impegnate.

Non perdere l'occasione di portarlo a casa a 20€ circa appena da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa velocemente l'ordine, prima che la promozione finisca. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.