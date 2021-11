Xiaomi: ogni auto diventa SMART con questa genialata (16€)

Questo dispositivo, parte dell'ecosistema Xiaomi, è semplicissimo da usare e rende subito smart l'auto. Tutto quello che ti serve è una porta accendisigari funzionante e un'autoradio (anche vecchissima e solo con radio FM).

In un attimo, ottieni la possibilità di ascoltare musica tramite Bluetooth (dallo smartphone), implementi il vivavoce, ottieni un sistema di ricarica tramite porta USB e puoi anche riprodurre musica dalle tue memorie esterne. Più di così? Ah, giusto: più di così c'è un ottimo prezzo. In occasione della giornata dei single, questo gioiellino lo porti a casa a 16€ circa appena da Aliexpress (spedizioni di 1,68€). Completa rapidamente l'ordine per approfittarne: si tratta di un'offerta a tempo limitato.

Xiaomi: una genialata per l'auto smart

La tua auto ha qualche anno? Anche la mia. L'autoradio è vecchia oppure di serie? Anche nella mia è così. Comprendo perfettamente la frustrazione: chi non vorrebbe un tocco smart nella propria vettura? A rendere realizzabile il desiderio, investendo pochissimo, ci pensa questo interessante prodotto.

Incredibilmente semplice da utilizzare, basta inserirlo all'interno della presa per accendisigari e in un attimo potrai completare la configurazione. L'ampio display da 1,4″ e i tasti rapidi di gestione semplificano ogni operazione.

Connetti lo smartphone al dispositivo per riprodurre la tua musica preferita oppure per parlare al telefono. Ancora, usa una delle porte USB per la ricarica oppure sfrutta l'altra per attaccare una memoria esterna.

A questo punto, ti starai chiedendo: ma l'audio da dove viene riprodotto? Dalle casse dell'auto! La cosa interessante è che non dovrai usare cavi di alcun tipo: la magia sta tutta qui. Scegli sul dispositivo una frequenza FM e poi sincronizza sulla stessa la tua autoradio: fatto!

Un sistema super semplice ed efficace per rendere smart l'auto. Questo gioiellino di Xiaomi lo porti a casa a 16€ circa appena grazie ai super prezzi Aliexpress. Spedizioni super economiche di 1,68€ appena. Sii veloce a completare l'ordine: offerta a tempo limitato.