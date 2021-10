Xiaomi, nuovo monitor 27" su Amazon: promo lancio WOW (179€)

Il nuovissimo Xiaomi Mi Desktop Monitor da 27″ sbarca ufficialmente su Amazon. La promo lancio di questo gioiellino ti permette portarlo a casa a 179,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Xiaomi Mi Desktop Monitor da 27″ su Amazon: promo lancio

Un prodotto di design, senza bordi su tre dei quattro lati. Un pannello IPS con risoluzione FHD, che è perfetto per lavorare grazie alle sue caratteristiche. Non manca infatti una frequenza di aggiornamento di 75Hz, un tempo di risposta di 6ms e non solo.

Infatti, a fronte di una luminosità di picco di 300 nits, è stata implementata una tecnologia per la protezione della vista e l'emissione di luce blu è ridotta al minimo. Questo gioiellino ha un angolo di visione di ben 178 gradi, può inclinarsi in avanti di 5 gradi e indietro di 21 gradi: trovare la posizione perfetta per il tuo utilizzo non sarà un problema.

Insomma, bello, compatto e completo. Il nuovissimo Xiaomi Mi Desktop Monitor da 27″ a questo prezzo è un vero e proprio regalo. Non perdere l'occasione di fare un vero e proprio affare, portandolo a casa a 179,99€ appena da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.