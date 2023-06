Xiaomi: NUOVISSIMO compressore per auto (ed. 2023) a mini prezzo su Amazon

Super apprezzato, il compressore portatile di Xiaomi ormai da anni accompagna gli automobilisti e non solo, che finalmente possono sempre avere a disposizione il prodotto perfetto per gonfiare lo pneumatico dell’auto, della moto, della bici, ma non solo.

Infatti, si tratta di un prodotto che si presta perfettamente ad essere utilizzato con qualsiasi cosa abbia bisogno di essere gonfiata. Il modello 2023 è quello più potente in assoluto, che adesso vanta anche una modalità dedicata ai monopattini elettrici. Inoltre, arriva con un nuovo accessorio che permette la connessione rapida al prodotto da gonfiare. Già in sconto su Amazon, basta attivare l’offerta in pagina per portarlo a casa a 49,99€ invece di 59,99€. Arriva a casa con spedizioni veloci e gratuite, offerte dai servizi Prime, ma la disponibilità è già quasi finita.

Sebbene questo sia il terzo modello, nel suo nome porta comunque il numero due. Infatti, dopo il primo, è stata lanciata una edizione potenziata dello stesso, ma non completamente nuova. La versione attualmente in sconto è invece completamente nuova perché garantisce prestazioni particolarmente più elevate, maggiore autonomia, una nuova modalità di gonfiaggio e anche un nuovo accessorio.

Rimane costante il design, ormai iconico e apprezzato da tutti gli utenti. Resta compatto anche il prezzo: non serve sborsare cifre elevate per portare a casa un prodotto di qualità, realmente valido è pronto ad aiutare in qualsiasi situazione. La batteria integrata ricaricabile permette ovviamente l’utilizzo senza il vincolo dei cavi mentre la potente torcia integrata ti garantisce illuminazione sufficiente per completare le operazioni al buio.

Non perdere l’occasione di risparmiare sul nuovissimo compressore per auto di Xiaomi: attiva l’offerta in pagina su Amazon e completa il tuo ordine. Lo prendi a 49,99€, se sei abbonato ai servizi Prime, gode anche di spedizioni rapide e gratuite. Disponibilità residua limitata fai in fretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.