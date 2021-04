Appena annunciato, il nuovo termometro igrometro parte dell’ecosistema di Xiaomi è già disponibile su Amazon a prezzo eccezionale: solo 11€ con spedizioni rapide e gratis

Xiaomi: bellissimo termometro igrometro in offertona

Non tutti i prodotti del colosso cinese riportano il marchio, per un semplice motivo: l’approccio della compagnia all’innovazione è tutto particolare ed è anche questo che ha contribuito a rendere Xiaomi l’apprezzatissima realtà che è.

Questo termometro igrometro è stato lanciato sulla piattaforma Xiaomi YouPin ed è debuttato sul mercato in Cina, ma non ufficialmente in Italia. Anche per questo, sull’inserzione Amazon non viene riportato il suo vero nome che è Miiiw NK5253.

Bellissimo esteticamente, si occuperà di tenerti sempre informato sulla temperatura ambientale e sul grado di umidità presente nell’ambiente dove l’avrai installato. Per capire se l’ambiente è abbastanza confortevole, potrai sfruttare il grafico rapido, posizionato al centro del display (un ampio LCD da 3,34″). Inoltre, funziona anche come orologio e indicatore della data.

Insomma, bello e utilissimo: questo monitor della temperatura e dell’umidità di Xiaomi MIIIW non puoi perderlo, soprattutto se puoi averlo a 11€ direttamente da Amazon.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime. Non perdere questa e altre super offerte: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

