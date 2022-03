Xiaomi No Iva Week: tutti gli smartphone e tanto altro a prezzi imbattibili

Continuano gli sconti sul Mi Store Italia dove sono iniziati, proprio in questi giorni, gli Xiaomi No Iva Week. Si tratta di un'iniziativa che fino al 16 marzo 2022 permette di acquistare una selezione davvero ricca di smartphone e altri prodotti del colosso della tecnologia a prezzi davvero pazzeschi. In pratica, compri tutti gli articoli come se non stessi pagando il 22% di Iva. Un'occasione imperdibile che non lascia spazio a dubbi: devi proprio approfittarne.

Non perdere tempo, fiondati sul Mi Store e acquista il fantastico Xiaomi 11T 8GB+256GB a soli 475,33 euro, invece di 599,90 euro. Un ulteriore sconto quindi sul prezzo già scontato che prima dei No Iva Week era di 579,90 euro. Un vero affare che non puoi farti scappare. Fotocamera professionale da 108MP e ricarica ultra rapida da 67W sono solo due delle incredibili caratteristiche di cui è dotato questo formidabile smartphone Android.

Xiaomi No Iva Week: l'occasione giusta per chi ama la tecnologia

Sostanzialmente gli Xiaomi No Iva Week sono giorni felici per chi ama la tecnologia. Infatti, si possono trovare tantissimi prodotti a prezzi davvero incredibili, perché è come se non pagassi l'Iva. Smartphone, tablet, smart TV, smartwatch e tantissimi altri articoli ti aspettano sul Mi Store a prezzi davvero fantastici.

Come ad esempio l'incredibile Xiaomi Pad 5 6GB+128GB. Mettilo nel carrello a soli 327,79 euro, invece di 399,90 euro e fai l'affare del giorno. Display WQHD+ a 120Hz di refresh rate. Audio immersivo quad stereo. Processore Qualcomm Snapdragon 860. Insomma, un tablet con i superpoteri che ti saprà emozionare ad ogni utilizzo. Lavora, studia, prendi appunti, gioca e guarda un film. Si trasformerà nel tuo migliore compagno di vita e di avventure.

Ovviamente non può mancare la protagonista di questa promo No Iva Week. Stiamo parlando della fantastica Xiaomi Mi Smart Band 5 tua a soli 28,68 euro, invece di 39,99 euro. Un ulteriore ribasso sul prezzo già scontato che prima era di 34,99 euro. Si tratta del suo minimo storico per il tuo nuovo personal trainer. Ampio display a colori dinamici, 11 modalità sportive, resistente all'acqua fino a 50 metri, monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno 24 ore su 24, nuovo monitoraggio della salute femminile e 14 giorni di durata della batteria. Nessuno rinuncerebbe a tutto questo visto che puoi averlo con meno di 30 euro!