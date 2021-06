Una buona illuminazione è indispensabile quando al computer si passano lunghe ore. Occupare lo spazio della scrivania con una lampada di grosse dimensioni non è sempre funzionale ed è per questo che entra in gioco la Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar.

Rivoluzionario al punto giusto, questo sistema d'illuminazione occupa zero spazio, crea una luce completamente regolabile ed evita le restrizioni legate a prodotti più invadenti.

È disponibile all'acquisto sullo Store LightInTheBox a soli € 31,81€ invece di 42,99€ utilizzando il coupon XIAOMILIGHT (la spedizione è gratuita in Priority Line).

Mi Computer Monitor Light Bar: ecco di cosa è capace

La Mi Computer Monitor Light Bar non è una semplice lampada che si aggancia al monitor. Per garantire la massima resa è stata progettata così da illuminare ad hoc lo spazio che ti interessa senza sacrificare altro.

In particolare, tra le sue caratteristiche rientra la capacità di non creare riflessi nello schermo. Ciò è reso possibile sia dal vetro ottico che dal rivestimento a trama flessibile, i quali indirizzano il fascio di luce in una traiettoria ottimizzata.

Il vero e proprio punto forte è il telecomando che sfrutta una connessione wireless e consente di regolare la luce come meglio si vuole. Attraverso la sua sensibilità al tocco prevede diversi comandi, ma in generale:

esercitando una piccola pressione la luce si accende o si spegne;

con una pressione prolungata si passa in Modalità Computer ;

; roteando la superficie si regola la luminosità;

roteando e premendo al contempo si regolano luminosità e temperatura di colore.

In più lo puoi tenere dove meglio ti fa comodo.

La base in metallo si collega al monitor del computer in una semplice mossa. L'attacco della barra, invece, avviene mediante attrazione magnetica. Per quanto riguarda l'alimentazione sono disponibili diverse soluzioni: attraverso la porta USB Type C si può collegare direttamente all'alimentazione del monitor, a una power bank o, ancora, a un alimentatore con entrata USB.

All'interno della confezione sono presenti il libretto di istruzioni e un cavo di alimentazione.

La Mi Computer Monitor Light Bar è acquistabile su LightInTheBox a soli 31,81€ invece di 42,99€ utilizzando il coupon XIAOMILIGHT. Le spedizioni sono gratuite in Priority Line ed effettuate in massimo 8 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica