Xiaomi Mix Fold3: svelato il suo INCREDIBILE processore

Il prossimo pieghevole di Xiaomi arriverà a breve; si chiamerà Mix Fold3 e presenterà lo Snapdragon 8 Gen 2 sotto la scocca. Questa particolare iterazione di chipset dovrebbe funzionare con una frequenza di Clock di 3,36 Ghz, stando a quanto affermano i rumors.

Andiamo con ordine: fra pochissimi giorni Xiaomi annuncerà nuovissimi prodotti premium per il mercato internazionale. Alcuni saranno esclusivi della Cina, altri approderanno anche da noi. Sul foldable tutto tace al momento, ma sappiamo che sarà un’ammiraglia eccezionale. Sotto la scocca, stando ai report, scopriamo che presenterà un chipset overcloccato potentissimo. Sarà la versione premium dello Snapdragon 8 Gen 2 che abbiamo visto nei flagship di inizio anno?

Xiaomi Mix Fold3: cosa sappiamo?

Tornando all’azienda, fra poche settimane la compagnia svelerà più prodotti; pensiamo al Redmi Pad 2, allo Xiaomi Pad 6 (anche se quest’ultimo è già disponibile da noi su Amazon al prezzo di 399,99€) e al Mx Fold3. Dai rapporti vediamo che presenterà lo Snapdragon 8 Gen 2 con frequenza massima di 3,36 Ghz. In poche parole sarà potentissimo e potrà far girare senza lag o problemi qualsiasi titolo presente sul Play Store. Tenendo conto che il chipset base opera a 3,32 GHz. Il SoC sarà poi coadiuvato da 16 GB di RAM, da 1 TB di memoria interna e avrà una super batteria da 4800 mAh con fast charge da 67W e ricarica wireless da 50W. Ci sarà anche una nuova cerniera che aumenterà la resistenza stessa del device e ridurrà gli spazi fra il pannello e il telaio. Inoltre, sarà più leggero del precedente e sarà certificato e resistente all’acqua. Lo schermo esterno da 6,56 pollici con FullHD+ con refresh rate da 120 Hz e internamente ci sarà un pannello QuadHD+ da 8,02 pollici.

La main camera sarà una Sony IMX800 coadiuvata da altre lenti di vario genere; troveremo anche un’ottica con zoom periscopico e zoom ottico 10Z e un tele 3.2X. Di base ci sarà Android 13 con skin MIUI 14. Speriamo di vederlo in Europa, ma per il momento il CEO della compagnia non ha riferito piani in merito. Voi cosa ne pensate?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.