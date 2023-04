Xiaomi Mix Fold3: svelate le caratteristiche del nuovo foldable

In queste ore sono trapelate online le specifiche tecniche del nuovo foldable Xiaomi Mix Fold3, prossimo al debutto su scala internazionale.

Andiamo con ordine: pochissimo tempo fa, il giornale Xiaomiui e il tipster Digital Chat Station hanno riferito nuovi interessantissimi dettagli inerenti il prossimo foldable di punta del marchio cinese. Si chiamerà sempre Mix Fold3 e ha il nome in codice “Babylon”, oltre che il numero di modello 2308CPXD0C (L18); è apparso nel database IMEI e dal sito scopriamo che il lancio potrebbe essere previsto per il mese di agosto, come è accaduto lo scorso anno con la versione del 2022. Addirittura, secondo un insider, scopriamo che il lancio dovrebbe avvenire l’11 agosto. Purtroppo, noi utenti europei potremmo non poterlo acquistare: dovrebbe essere ancora un’esclusiva del mercato cinese, come la generazione passata.

Xiaomi Mix Fold3: le presunte specifiche tecniche

Al momento si dice che lo Xiaomi Mix Fold3 sarà dotato di uno schermo esterno da 6,5 pollici OLED con refresh rate da 120 Hz e risoluzione FHD+. Internamente invece, avremo un pannello OLED da 8,02 pollici da 120 Hz con FHD+. Entrambi i pannelli avranno un foro per la selfiecam e sotto la scocca dovremmo disporre del processore Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato da RAM LPDDR5 e da storage UFS 4.0. Ci sarà anche una versione super potente da 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna.

Sul fronte fotografico avremo lenti di Leica con sensore principale Sony IMX989 da 50 Megapixel, ultrawide da 50 Mpx, tele da 50 Mpx e obiettivo periscopico IMX858 da 50 Mega. La batteria sarà capiente e sarà dotata del supporto per la ricarica rapida da 67W via cavo e via wireless da ben 50W. Peserà 262 grammi e sarà spesso 11,2 mm (quando piegato). Arriverà in nero e in bianco.

