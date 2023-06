Xiaomi Mix Fold3 sarà un cameraphone sotto mentite spoglie

Xiaomi Mix Fold 3 sarà un cameraphone eccezionale, con specifiche tecniche ereditate dal fratellone di punta Xiaomi 13 Ultra. Potrebbe essere dotato di una main camera Sony con sensore principale da un pollice.

Sappiamo che l’OEM cinese numero uno al mondo ha rilasciato una serie di device pieghevoli incredibili negli ultimi anni. Gli appassionati del settore non vedono l’ora che queste ammiraglie arrivino anche in Europa, visto che al momento godono di una distribuzione solo asiatica. La futura iterazione del foldable di Xiaomi potrebbe arrivare a breve; i leaks a riguardano spuntano in rete da diverso tempo.

Xiaomi Mix Fold3: cosa sappiamo ad oggi?

Grazie alle informazioni trapelate in rete da un affidabile leaker, sappiamo che la compagnia presenterà un’ammiraglia Android pieghevole nel corso dell’estate. DGS (Digital Chat Station) ha rivelato su Weibo che il foldable (senza nome) è prossimo al debutto e ha condiviso in rete le specifiche tecniche del suddetto gadget. Stando al tipster, il telefono sarà alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcom, presenterà una batteria capiente e una main camera Sony IMX9XX da 50 Megapixel con sensore da un pollice, apertura ampia e non solo. Il dispositivo ha il nome in codice “Babylon” e il numero di modello “2308CPXD0C. Sarà lanciato ad agosto. Non mancherà una lente periscopica 5X e un’ottica UDC.

Lo schermo principale sarà da 8,02 pollici e quello esterno da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 120 Hz. Sotto la scocca troveremo la RAM di tipo LPDDR5 e le memorie rapide UFS 4.0. Concludiamo segnalando la ricarica rapida da 67W e quella wireless da 50 Megapixel. Si dice che avrà delle varianti realizzate con pelle e vetro. Se intanto desiderate un flagship di punta, vi consigliamo Xiaomi 13 a soli 942,34€ su Amazon.

