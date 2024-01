Xiaomi MIX Fold 4 come iPhone 15 Pro: ci sarà una funzione SUPER

Stando a quanto si apprende, sembra che il prossimo foldable Xiaomi Mix Fold 4 sarà dotato della funzione di comunicazione satellitare, proprio come quella di iPhone 14/15 Pro di Apple.

Scopriamo infatti che il colosso cinese sta testando in questo periodo questa innovativa feature e che la potremo vedere presto sui nuovi terminali di punta della compagnia. Ad oggi i dettagli sono avvolti nell’ombra; le informazioni (poche) uscite finora le ha fornite il blogger “Smart Pikachu” sui blog cinesi. Il nuovo pieghevole dovrebbe avere uno schermo pieghevole e un design “a libro”.

Xiaomi Mix Fold4 avrà il supporto alla comunicazione satellitare?

Per chi non lo sapesse, le comunicazioni satellitari sono una prerogativa degli ultimi flagship di Xiaomi; pochi mesi fa si parlava di una versione speciale dello Xiaomi 14 Pro con questo modulo ma non ha mai visto la luce. Forse, insieme al foldable, anche il futuro Mi 14 Ultra avrà una funzionalità simile.

Sotto la scocca il gadget godrà di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 coadiuvato da un modem 5G, da 12 GB di RAM LPDDR5X e da storage UFS di ultima generazione da almeno 256 GB. Sul fronte fotografico invece dovremmo disporre di una configurazione a quattro lenti con software di Leica e messa a fuoco completa. Rispetto allo Xiaomi Mix Fold 3 che ha una main camera Sony IMX800 da 50 Megapixel, un tele da 10 Mpx, un’ultrawide da 12 Mpx e un periscopico da 10 Mega, il nuovo modello dovrebbe avere qualche features in più. Voi cosa ne pensate? Cosa vi aspettate? Tuttavia la domanda è una e una sola: arriverà mai in Europa? Noi speriamo di sì, ovviamente.

