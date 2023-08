Xiaomi Mix Fold 3 UFFICIALE ed è pronto a sfidare il Samsung Galaxy Z Fold5

Xiaomi Mix Fold 3 è appena stato presentato ufficialmente in Cina; il pieghevole dispone di una cerniera più resistente di quella vista sul modello dello scorso anno, di un’ottica con sensore periscopico, di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 in versione overcloccata e molto altro ancora.

Andiamo con ordine: la compagnia cinese ha tenuto, pochissime ore fa, un evento speciale in Cina all’interno del quale ha svelato numerosi device di punta. Citiamo il Redmi K60 Ultra, la Smart Band 8 Pro, il Pad 6 Max e, ovviamente, il foldable Mix Fold 3. Quest’ultimo raccoglie l’eredità avuta con l’iterazione del 2022 ma ne migliora diversi aspetti cruciali. Troviamo un design rinnovato e diventa il pieghevole più sottile del mondo; batte perfino Honor Magic V2 che aveva questo primato fino a pochissime ore fa.

Xiaomi Mix Fold 3: le specifiche tecniche complete

Partiamo dal design: Xiaomi Mix Fold 3 ha il medesimo aspetto del Mix Fold 2 con alcuni accorgimenti differenti. L’isola della fotocamera è più grande e adesso ci sono quattro obiettivi e non più tre. Quando è aperto il telefono misura solo 5,26 mm, mentre da chiuso arriva a 10,96 mm. Sono numeri impressionanti e il merito è anche della nuovissima cerniera a goccia d’acqua più resistente che si dica possa durare tantissimo e che possa sopportare fino a 500.000 pieghe. In modalità Hover, il display del foldable rimane fermo tra gli angoli di 45° e 135°.

Il pannello principale misura 8,03 pollici e ha una risoluzione 2K con protezione UTG. Esternamente ha uno schermo 21:9 FHD+ protetto da Corning Gorilla Glass Victus; misura 6,56 pollici. Sono entrambi pannelli E6 realizzati da Samsung e supportano la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, oltre al Dolby Vision. La luminosità di picco è di 2600 nit.

Ci sono due speaker stereo e il software di bordo è la MIUI 14 Fold basata su Android 13. Ci sono oltre 200 app (in Cina) ottimizzate per questa tipologia di device, stando a quanto afferma Xiaomi. Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 overcloccato con tanta RAM di tipo LPDDR5X e storage con memorie UFS 4.0. La batteria è da 4.800 mAh e supporta la ricarica cablata da 67 W oltre che quella wireless da 50 W.

Concludiamo parlando del comparto fotografico: ci sono quattro sensori posteriori con software di Leica, due selfiecam da 20 Megapixel ciascuna. La main camera è una lente Sony IMX800 da 50 MP seguita da un’ultra grandangolare da 12 MP, da un teleobiettivo da 10 MP con zoom 3,2x e da uno snapper periscopico da 10 Megapixel con zoom ottico 5x. C’è l’OIS su quasi tutte le camere. I prezzi partono da ¥ 8.999 (al cambio circa 1.240 dollari) per la versione da 12+256 GB. Si può scegliere in fibra di vetro e scaglie di drago (il primo arriva in nero e oro). Sarà in vendita in Cina a partire dal 16 agosto; non sappiamo se e quando arriverà da noi in Europa. Intanto, se volete un top di gamma Android premium di Xiaomi, vi segnaliamo lo Xiaomi 13 a soli 799,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

