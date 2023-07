Xiaomi Mix Fold 3, Redmi K60 Ultra e non solo: tutti i flagship in arrivo

Presto arriveranno tante nuove ammiraglie facenti parte del colosso cinese Xiaomi; non di meno, siamo pronti a vedere anche le soluzioni di Redmi. Stando alle indiscrezioni, ci aspettiamo il Mix Fold 3, il Pad 6 Max, il nuovo Redmi K60 Ultra e il Redmi Pad 2. Quando arriveranno? Si dice nel terzo trimestre dell’anno.

Nel corso di un’intervista tenutasi ieri, il presidente del gruppo Xiaomi, Lu Weibing, ha dichiarato che il prossimo foldable Xiaomi Mix Fold 3 sarà svelato ad agosto. Questo terminale sarà più sottile e resistente del precedente. Tuttavia, ad oggi non abbiamo un data precisa. Sappiamo solo questi dettagli che il leakster Digital Chat Station ha rivelato su Weibo.

Xiaomi e Redmi: ecco i flagship che arriveranno nelle prossime settimane

Non di meno, l’insider DGS ha dichiarato che tutti i device in arrivo saranno telefoni e tablet. Ci aspettiamo infatti lo Xiaomi MIX Fold 3, ma anche il Redmi K60 Ultra e i tablet Redmi Pad 2 e Xiaomi Pad 6 Max. Saranno tutti lanciati nel terzo trimestre. Bisogna solo vedere se i suddetti gadget arriveranno globalmente o saranno esclusive per il mercato cinese.

Per quanto concerne il Redmi K60 Ultra, sappiamo che questo verrà annunciato a fine luglio e sarà dotato del processore Dimensity 9200+ di MediaTek e supporterà la ricarica rapida da 120W. Al contrario, il tablet Xiaomi Pad 6 Max vanterà un chip Snapdragon 680 sotto la scocca, avrà una velocità di ricarica da 18 W, una grande batteria da 8.000 mAh, 6 GB di RAM e ben 128 GB di memoria internal al seguito. Intanto vi segnaliamo che Xiaomi 13 si trova su Amazon al prezzo speciale di 903,61€ nella sua iterazione da 8+256 GB, spese di spedizione incluse. Questo è un super flagship Android dotato di processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e di un design con schermo flat. Non lasciatevelo sfuggire, è davvero incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.