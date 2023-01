Da Xiaomi un mini compressore portatile ESAGERATO a soli 51€

Se ti è capitato di rimanere con una gomma dell’auto o della bici a terra, sicuramente solo il pensiero ti fa sudare freddo. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa offerta con cui puoi risolvere questo problema definitivamente. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mini compressore portatile Xiaomi a soli 51 euro, invece che 59,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Con questo mini compressore potrai praticamente gonfiare di tutto. Essendo piccolo e leggero lo può infilare in uno zaino o all’interno della macchina per averlo sempre con te e usarlo a ogni evenienza. Puoi gonfiare palloni, ruote o materassini. Tutto quello che ti serve a portata di mano.

Xiaomi reinventa il modo di gonfiare con il mini compressore portatile

Questo mini compressore portatile è super compatto, in circa 12 cm, poco meno di uno smartphone, avrai una potenza incredibile. Ha una batteria al litio integrata che si può ricaricare facilmente con un cavo per cellulari o tablet Type-C. È dotato di un comodo display digitale LCD retroilluminato che ti permette di leggere i dati anche di notte. Potrai impostare quattro valori in base a ciò che stai gonfiando.

Essendo molto potente riuscirai a gonfiare tranquillamente fino a 8 pneumatici di un’auto. Puoi gonfiare praticamente qualsiasi cosa abbia una camera d’aria, dalle ruote di una moto, di una bicicletta fino ai palloni da calcio o ai salvagenti, materassini e i canotti. Inoltre possiede una luce a LED che ti permette di vedere al buio e la puoi utilizzare come se fosse una torcia.

Non perdere tempo perché come spesso accade queste promozioni sono limitate e finiscono in fretta. Perciò se non vuoi rischiare di perdertela vai adesso su Amazon e acquista il tuo mini compressore portatile Xiaomi a soli 51 euro, invece che 59,99 euro, applicando il coupon in pagina. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.