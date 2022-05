Xiaomi Mijia DC, ventilatore SMART unico nel suo genere: tuo con 62€

L’estate è ormai alle porte, afa ed umidità non daranno tregua: Xiaomi, ben cosciente di tale impellenza, ha deciso di mettere a disposizione del suo pubblico un vero e proprio salvavita. Stiamo parlando del ventilatore smart Xiaomi Mijia DC: un prodotto che non soltanto si rivela efficace per rendere più “sopportabili” le caldissime giornate estive ma, allo stesso tempo, si caratterizza per un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Potrai comandarlo a distanza mediante l’applicazione dedicata: il ventilatore gode infatti della connettività Wi-Fi. Insomma, stiamo parlando di un vero e proprio best buy: completa subito il tuo acquisto su TomTop.com e, grazie ad un clamoroso sconto del 75%, Xiaomi Mijia DC potrà essere tuo con poco più di 62 euro. Vien da sé che, ad un prezzo così basso, i modelli disponibili termineranno in un batter d’occhio.

Ventilatore smart Xiaomi Mijia DC: soluzione efficiente per sopravvivere all’estate

Un prodotto dal design moderno, che ben si adatta all’arredamento di casa o ufficio: per qualità e specifiche tecniche non è secondo a nessuno. Xiaomi Mijia DC ti consente di regolare in maniera estremamente semplice l’intensità del getto d’aria: ben 100 livelli tra i quali sarà possibile scegliere in base alle tue esigenze. L’apparecchio si compone di 7 pale solide e resistenti, minuziosamente progettate allo scopo di garantirti la massima energia eolica. Per rendere l’idea, ti basti sapere che la forza del ventilatore Xiaomi è in grado di coprire una distanza di ben 14 metri con un ampio raggio d’azione.

Il ventilatore smart Xiaomi Mijia DC è perfetto anche per un utilizzo notturno. L’apparecchio lavora in modo incredibilmente silenzioso, con un livello di rumorosità pari ad appena 26,6 dB(A). Goditi un sonno asciutto e rilassante: niente più materassi e cuscini pregni di sudore. Come detto, stiamo parlando di un ventilatore che fa dell’immediatezza di utilizzo il suo vero punto di forza: potrai scegliere le impostazioni a te più congeniali mediante i pratici pulsanti fisici che trovi nella parte alta del dispositivo; altrimenti, sarà sufficiente l’applicazione “Mi Home” (disponibile su Play Store ed App Store) per attivare a distanza la ventola di Xiaomi.

L’offerta sarà valida solo per pochi giorni: devi approfittarne adesso, prima che il prezzo torni a salire. Non perdere questa ghiotta opportunità e metti nel carrello il tuo nuovo ventilatore smart Xiaomi Mijia DC: oltre a risparmiare quasi 177 euro grazie al clamoroso sconto del 75%, lo riceverai a casa in breve tempo.