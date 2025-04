Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender per godere internet ovunque

Se hai bisogno di potenziare e ampliare la copertura del segnale Wi-Fi in casa o in ufficio, eliminando le zone con segnale debole o assente, allora ti serve Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender. Si collega in modalità wireless al router esistente e, grazie alle sue due antenne esterne, migliora la stabilità e la velocità della connessione fino a 300 Mbps, permettendo di connettere fino a 16 dispositivi contemporaneamente.

È ideale per garantire una connessione affidabile in ogni angolo, come bagni, balconi o camere lontane dal router, migliorando l’esperienza di navigazione, streaming e gioco online. La configurazione è semplice tramite l’app Xiaomi Home, che aiuta anche a trovare la posizione ottimale per il dispositivo, assicurando così la migliore qualità del segnale possibile. Lo trovi ora su eBay a soli 13,99 euro.

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro in sconto

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro è un ripetitore wireless progettato per amplificare e migliorare la copertura del segnale Wi-Fi a 2,4 GHz, con una velocità massima di trasmissione fino a 300 Mbps. Dotato di due antenne esterne 2×2, garantisce una connessione stabile e affidabile anche nelle zone più difficili da raggiungere della casa, come bagni, balconi o camere da letto.

Supporta fino a 16 dispositivi connessi contemporaneamente, rendendolo adatto a un ambiente domestico con più apparecchi collegati. Le dimensioni compatte e il basso consumo energetico lo rendono pratico e poco ingombrante. La sicurezza è garantita dalla crittografia WPA-PSK/WPA2-PSK, mentre la CPU MT7628K a 580 MHz e la memoria RAM da 8 MB assicurano prestazioni efficienti. Il ripetitore si alimenta con tensione da 100 a 240 V e consuma circa 3,57 W. È ideale per migliorare la qualità della connessione Wi-Fi in casa senza dover ricorrere a cablaggi aggiuntivi.