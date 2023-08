Xiaomi Mi Watch: questo sì che è un SUPER SCONTO

Grazie a Unieuro oggi è possibile acquistare il nuovissimo Xiaomi Mi Watch a un prezzo eccezionale. In super sconto, lo metti in carrello a soli 89,99 euro, invece di 129,99 euro. Si tratta di una promozione eccezionale che non devi lasciarti scappare. Se stavi aspettando il momento giusto per aggiudicartelo è arrivato. Con il Fuoritutto il risparmio è sempre assicurato e non solo.

Infatti, oltre alla consegna gratuita assicurata con questo acquisto, puoi anche decidere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 29,99 euro al mese. Questo selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento. La prima rata ti verrà addebitata al momento dell’acquisto. Le restanti due lo stesso giorno, ma dei due mesi successivi. Niente male vero? Però sbrigati perché sta andando a ruba.

Xiaomi Mi Watch: il top di gamma a un prezzo low cost

Con lo Xiaomi Mi Watch al polso hai un vero e proprio smartwatch top di gamma. Oggi lo ottieni a un prezzo low cost grazie al Fuoritutto di Unieuro. Il design elegante, ma al tempo stesso sportivo lo rende perfetto in ogni occasione. Il display AMOLED da 1,39 pollici garantisce immagini sempre nitide e ben definite. I quadranti sono personalizzabili e hai oltre 110 modalità fitness per monitorare i tuoi allenamenti.

Assicurati anche che la tua salute sia in piena forma grazie ai suoi sensori che misurano regolarmente frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, VO2max e sonno. Acquista il tuo Mi Watch a soli 89,99 euro, invece di 129,99 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.