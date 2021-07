Xiaomi Mi Watch Lite non è un semplice smartwatch, bensì è il device ideale per chi vuole spendere poco e vuole avere tutte le funzionalità da top di gamma come il GPS integrato. Grazie alle promozioni del giorno di Amazon potete acquistare questo gioiellino hi-tech al prezzo di soli 49,99 euro invece dei consueti 69,99 euro di listino. Il risparmio di 20 euro equivale a uno sconto del 29%.

Xiaomi Mi Watch Lite: caratteristiche principali

Stiamo parlando di un compagno ideale per ogni attività quotidiana. Il perfetto alleato per la gestione dal polso di tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrete connesso tramite il Bluetooth e un perfetto insegnante di allenamenti. A prima vista lo apprezzerete per il suo design minimale e facilmente abbinabile a qualsiasi outfit. Ci sono anche più di 120 quadranti che potete scegliere e personalizzare, proprio per renderlo ancora più accoppiabile allo stile del vostro abbigliamento.

Questo smartwatch ha una vocazione per lo sport che vi informerà su tutti i vostri progressi. Sull'ampio schermo da 1,4″, potrete vedere in tempo reale il risultato dei vostri allenamenti. Dalla corsa, al nuoto, passando per la bici: ci sono ben 11 workout diversi supportati. Non dimenticate la presenza del GPS integrato, spesso assente anche su dispositivi più blasonati: allenatevi lasciando lo smartphone a casa, i risultati saranno comunque super precisi.

Infine il device strizza anche l'occhio alla salute, con specifiche dedicate al controllo del battito cardiaco, al monitoraggio della qualità del riposo notturno e all'avviso del ciclo mestruale. Insomma, Xiaomi Mi Watch Lite – con la sua super autonomia e il GPS integrato – è quanto di meglio voi possiate acquistare a un prezzo del genere. Non fatevi, quindi, sfuggire questa incredibile promozione di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

