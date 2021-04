Se siete alla ricerca di un ottimo smartwatch, oggi è il giorno giusto. Xiaomi Mi Watch Lite è in offerta su Amazon a soli 58,99 euro. Il ribasso del 16% corrisponde a uno sconto effettivo di 11,00 euro che rende l’acquisto più conveniente.

Xiaomi Mi Watch LITE: lo smartwatch che ha tutto al posto giusto

Con il suo design semplice eppure elegante, l’orologio può essere indossato in qualsiasi occasione. Il display è contenuto in una cassa con bordi arrotondati e possiede un’ampiezza di 1.4 pollici e in questo modo il wearable è in grado di fornire un numero elevato d’informazioni su una sola schermata.

Degni di appunto sono i sensori contenuti all’interno dell’orologio i quali consentono di ottenere delle analisi dettagliate sui parametri del benessere. Basta indossare il dispositivo durante la notte per ottenere tutte le informazioni necessarie sulla qualità del sonno. È sufficiente tenerlo al polso durante la giornata, invece, per ottenere un responso sulla salute cardiaca. La rilevazione dei battiti, infatti, è in funzione 24 ore su 24.

Anche sul lato fitness questo smartwatch si fa notare: vanta 11 modalità di allenamento all’aperto e un sistema di monitoraggio dedicato allo sport al chiuso. Per quanto riguarda la batteria, invece, l’orologio vanta un’autonomia di 9 giorni con un utilizzo tipico. È presente la ricarica rapida che ripristina la batteria in appena 2 ore. Presenti, infine, sia il GPS che il sistema di tracciamento GLONASS.

Potete acquistare Xiaomi Mi Watch Lite a soli 58,99 euro su Amazon nella colorazione nera.

