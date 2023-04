Xiaomi Mi Watch: batteria a lunga durata (16 giorni) e prezzo al TOP

Se stai cercando uno smartwatch elegante e funzionale per la tua attività sportiva, ma anche per l’uso quotidiano, non perdere questa offerta.

Xiaomi Mi Watch è disponibile su Amazon a soli 99,99 euro invece di 129,99. Scoprirai uno smartwatch che ti offre tutto quello che ti serve per monitorare la tua salute, il tuo fitness e le tue notifiche. Un vero e proprio compagno di vita che ti aiuta a stare bene e a essere sempre connesso.

Xiaomi Mi Watch in offerta: le caratteristiche tecniche

Xiaomi Mi Watch ha un display AMOLED HD da 1.39 pollici, protetto da un vetro Corning Glass 3 resistente ai graffi. Il display è luminoso e nitido e ti permette di personalizzare il quadrante con oltre 100 temi diversi. Puoi anche cambiare il cinturino in base al tuo stile e al tuo umore.

Punto di forza è la batteria che dura fino a 16 giorni con uso standard, 22 giorni in modalità lunga durata e oltre 50 ore in modalità sport. Inoltre, si ricarica in soli 2 ore con il cavo magnetico incluso nella confezione. Non dovrai preoccuparti di rimanere senza carica quando ne hai più bisogno.

Xiaomi Mi Watch ha un design leggero da solo 32 grammi, talmente leggero da dimenticarsi di indossarlo. È l’equivalente in peso di uno stick per labbra o di un accendino. È anche resistente all’acqua fino a 5 ATM, quindi puoi usarlo sotto la doccia, in piscina o sotto la pioggia.

Il dispositivo ti garantisce un monitoraggio della salute professionale, che ti permette di misurare il battito cardiaco, il sonno, il livello di ossigenazione nel sangue e molto altro. Puoi anche ricevere avvisi e consigli per migliorare il tuo benessere. Inoltre, ha 117 modalità di allenamento con pulsante sport dedicato, per registrare i tuoi dati di attività fisica e motivarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

Per concludere trovi persino un assistente vocale integrato, che ti permette di controllare lo smartwatch con la tua voce. Puoi chiedere informazioni sul meteo, impostare sveglie, controllare la musica e molto altro. Puoi anche ricevere le tue notifiche dallo smartphone direttamente sullo smartwatch, come chiamate, messaggi, email e app.

Come vedi, Xiaomi Mi Watch è uno smartwatch completo e versatile, che ti offre tutto quello che ti serve in un solo dispositivo. Approfitta subito dell’offerta su Amazon e acquistalo a soli 99,99 euro invece di 129,99.

