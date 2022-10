Xiaomi Mi Watch: su Amazon a 84€ in MENO, ROBA da MATTI

Non potevo assolutamente evitare di segnalarti questa offerta a dir poco spettacolare di Amazon, con cui ti porti a casa uno smartwatch coi fiocchi. Metti subito nel tuo carrello Xiaomi Mi Watch a soli 99,99 euro, anziché 184 euro.

Con uno sconto impressionante del 46% oggi fai un vero affare. Questo smartwatch si presenta con un design accattivante, con uno schermo rotondo da 1,39 pollici di altissima qualità. Leggero e comodo, lo potrai tenere al polso in ogni occasione, per le tue attività sportive, durante le normali attività della giornata e perfino quando dormi.

A questo prezzo è davvero un best buy. Non c’è molto tempo perché le richieste sono altissime e i pezzi disponibili finiranno presto. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Mi Watch a soli 99,99 euro. Se ordini adesso lo riceverai domani senza alcun costo aggiuntivo, per i clienti Amazon Prime.

Xiaomi Mi Watch: display visibile fino a 50 m sott’acqua

Xiaomi Mi Watch gode di un display AMOLED HD da 1,39 pollici ad altissima visibilità. Anche quando la luce del sole riflette sullo schermo non avrai nessun problema. Ha il GPS integrato per monitorare in tempo reale i tuoi spostamenti e gestire al meglio le tue attività sportive.

Può monitorare il livello di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca, il livello di stress, il ciclo del sonno e molto altro. Controlla il tuo stato di salute e mantieniti in perfetta forma. Il design leggero e confortevole di questo smartwatch ti permetterà di tenerlo al polso per tutto il giorno senza nemmeno sentirlo. Ha un’autonomia di due settimane e una resistenza all’acqua fino a 50 metri.

Smetti di fare rinunce e regalati lo smartwatch dei tuoi sogni. Fai presto però, perché uno sconto del genere finirà in poco tempo. Metti subito nel tuo carrello Xiaomi Mi Watch a soli 99,99 euro, anziché 184 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.