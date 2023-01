Xiaomi Mi Vacuum: la scopa elettrica che sta SBANCANDO al 37%

Se sei affezionato agli aspirapolvere più classici ma vuoi comunque qualcosa d’innovativo e pratico, allora ho trovato l’offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la scopa elettrica Xiaomi Mi Vacuum a soli 94,96 euro, invece che 149,99 euro.

Goditi quest’ottimo sconto del 37%, ma fai presto perché è destinato a durare poco. Con questa scoperta elettrica ti agevolerai il lavoro di pulizia dei tuoi pavimenti e riuscirai ad averli sempre puliti. Poco sforzo e poco tempo. Non è necessario collegarla ad alcun filo e ha una batteria super potente in grado di durare tantissimo.

Xiaomi Mi Vacuum: la scopa elettrica comoda e potente

Questa scopa elettrica si distingue per il suo design leggero e maneggevole. Infatti pesa solo 1,2 kg e ha un’impugnatura ergonomica che ti garantisce il massimo del comfort. In confezione troverai anche due accessori per pulire più comodamente i divani o le superfici rialzate. Inoltre è presente anche un supporto per poterlo agganciare alla parete.

È dotata di un’aspirazione potentissima che ti permette di pulire ogni angolo di casa tua in una sola passata. Potrai scegliere tra due modalità di aspirazione in base alle tue esigenze e quindi gestirla in un istante attraverso un pratico pulsante. Ha un sistema di filtraggio con tre livelli che cattura il 99,98% della polvere ed espelle aria pulita. Infine, bisogna fare una menzione alla batteria, che è in grado di durare per 45 minuti con una sola ricarica. Avrai sicuramente tutto il tempo necessario per una pulizia profonda.

Se non vuoi rischiare di perderti quest’offerta dovrai essere rapido. Dirigiti subito su Amazon e acquista la tua scopa elettrica Xiaomi Mi Vacuum a soli 94,96 euro, invece che 149,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione che è veloce e gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.