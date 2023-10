Xiaomi Mi TV Stick: SOLO OGGI a 29,99€

Un’occasione speciale ti sta aspettando sul Mi Store Italia, solo per oggi. Acquista lo Xiaomi Mi TV Stick a soli 29,99 euro, invece di 49,99 euro. Si tratta di un’offerta a tempo che dura solo per poche ore, fino alle 23:59 di oggi. Grazie a questo dispositivo ti assicuri lo streaming che ami sempre a portata di mano. Piccolissimo e compatibile con tutti i televisori e gli schermi dotati di porta HDMI, è una vera e propria genialata con Android TV integrato.

Xiaomi Mi TV Stick: lo streaming è semplice

Lo Xiaomi Mi TV Stick è il lettore streaming portatile di ultima generazione che è anche compatibile con Google Assistant e che integra la Protezione Smart. Grazie all’Audio Surround Dolby & DTS tutto sarà ancora più immersivo e piacevole. Si configura con estrema facilità. Collegalo al televisore tramite porta HDMI, poi connettiti al WiFi e inizia subito ad esplorare l’ecosistema. In un unico posto troverai tutte le tue piattaforme di streaming preferite.

In un attimo trasformi il tuo televisore in una potente e veloce smart TV per un intrattenimento senza limiti. Con Google Play Store hai la possibilità di scaricare le app di streaming e i giochi che vuoi. Tra questi ci sono Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, HBO, Twitch e molto altro ancora. Acquistalo immediatamente a soli 29,99 euro, invece di 49,99 euro. Questo prezzaccio lo trovi solo sul Mi Store Italia e solo oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.