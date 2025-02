Xiaomi Mi TV Stick è la Smart TV portatile a soli 39€ su eBay

La Xiaomi Mi TV Stick è una fantastica smart TV con tecnologia Full HD per portare ovunque tu sia l’intrattenimento che ti piace. Oggi la trovi in offerta speciale su eBay a un prezzo veramente fantastico. Acquistala immediatamente a soli 39,99€, invece di 59,99€. Oltre al grande risparmio, ti aggiudichi un dispositivo estremamente utile e pratico.

Con un peso inferiore a 30 grammi, la Mi TV Stick è facile e comoda da portare sempre con sé. Si configura facilmente in tre passaggi. Si collega a qualsiasi televisore, monitor o proiettore tramite porta HDMI e alla rete WiFi. Dopodiché è pronta per offrirti un intrattenimento illimitato grazie ad Android TV. Scarica le tue piattaforme streaming preferite.

Dalla tasca all’intrattenimento è un attimo per la Xiaomi Mi TV Stick. Acquistandola ora su eBay non solo risparmi, grazie all’ottimo sconto, ma ottieni anche la consegna gratuita. Addirittura, puoi anche pagarla in 3 rate a tasso zero. Ti basta selezionare PayPal o Klarna e attivare la loro opzione di rateizzazione conveniente e senza interessi.

Xiaomi Mi TV Stick: l’intrattenimento in tasca

La Xiaomi Mi TV Stick è così piccola e leggera che sta comodamente in una tasca. Dotata di un telecomando Bluetooth, supporta anche i comandi vocali di Google Assistant. Così è ancora più pratico cercare cosa guardare, gestire le funzionalità e passare da una piattaforma all’altra. Cosa stai aspettando? Mettila in carrello a soli 39,99€.

Questo dispositivo integra anche Chromecast che permette di trasmettere facilmente video, immagini e altri contenuti da telefono, tablet o laptop direttamente sullo schermo del tuo televisore in 1080p. Tutto questo e molto altro con supporto alla decodifica multicanale DTS e Dolby HD. Il risultato? Un audio surround stereo ancora più fluido, dinamico e coinvolgente.

Non perdere mai un episodio della tua serie preferita quando sei lontano da casa e dal tuo televisore. Assicurati la Xiaomi Mi TV Stick a un prezzo formidabile. Acquistala ora a soli 39,99€, invece di 59,99€.