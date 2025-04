Xiaomi Mi TV Stick, prezzo giù del 28%: ogni televisore diventa Smart grazie ad Android TV

Se cerchi un modo semplice ed economico per rendere la tua TV più smart, la Xiaomi Mi TV Stick è la soluzione perfetta. Leggera e compatta, pesa meno di 30 grammi e si collega direttamente alla porta HDMI della TV, eliminando la necessità di cavi aggiuntivi. Grazie a uno sconto del 28%, ora è disponibile a soli 42,99€.

L’installazione è immediata: basta collegarla alla TV, connettersi al Wi-Fi e accedere ai propri servizi di streaming preferiti. Il sistema operativo Android TV 9.0 consente di scaricare app come Netflix, YouTube, Prime Video e tante altre direttamente dal Google Play Store. Inoltre, il dispositivo supporta la ricerca vocale e il Chromecast integrato, permettendo di trasmettere video e contenuti da smartphone, tablet o laptop con un solo tocco.

Il telecomando Bluetooth con Assistente Google semplifica la navigazione: basta premere il pulsante del microfono per trovare film, serie TV, brani musicali o ricevere informazioni in tempo reale. Sul fronte audio, Mi TV Stick supporta DTS e Dolby HD, garantendo un suono surround avvolgente, perfetto per godersi film e serie con un’esperienza immersiva.

Grazie al design compatto, lo Xiaomi Mi TV Stick è l’ideale per chi viaggia o vuole rendere smart qualsiasi TV, monitor o proiettore in pochi secondi. Approfitta dello sconto e porta l’intrattenimento ovunque tu voglia!