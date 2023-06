Xiaomi Mi TV Stick in offerta: trasforma il vecchio televisore in una Smart TV con Android TV

Il Xiaomi Mi TV Stick è un dongle / lettore di streaming portatile che ti offre un accesso immediato a un’ampia gamma di contenuti. Questo dispositivo leggero e portatile pesa meno di 30 g ed è abbastanza piccolo da poter essere comodamente trasportato in tasca. Basta collegarlo a qualsiasi TV, monitor o proiettore con una porta HDMI per trasformarlo in una smart TV senza la necessità di cavi ingombranti.

Oggi il Xiaomi Mi TV Stick è in offerta su Amazon, dove è disponibile al prezzo di 44,90€, con un importante risparmio sul suo normale prezzo di listino.

Dotato di Chromecast integrato, il Mi TV Stick ti consente di trasmettere facilmente video e altri contenuti direttamente dal tuo telefono, tablet o laptop allo schermo del tuo TV in qualità Full HD (1080p). Puoi anche proiettare in modalità wireless da dispositivi come iPhone, iPad, dispositivi Android o laptop e ricevere chiamate senza interrompere la riproduzione sul TV. Grazie al sistema operativo Android TV 9.0, avrai un’esperienza smart completa con funzionalità come la ricerca vocale e il supporto per Chromecast. Potrai seguire i tuoi programmi TV preferiti, giocare, guardare le notizie o ascoltare la radio direttamente dal tuo TV. Inoltre, il Mi TV Stick ti suggerirà video basati sulle tue preferenze personali di YouTube e Google Play. Il telecomando Bluetooth incluso è dotato di un pulsante del microfono che ti consente di utilizzare l’Assistente Google per trovare rapidamente ciò che stai cercando, che si tratti del tuo programma preferito, di una canzone o delle previsioni del meteo.

Inoltre, i tasti dedicati per Netflix e Prime Video ti permettono di accedere facilmente a queste popolari piattaforme di streaming. Potrai anche utilizzare i comandi vocali per controllare altri dispositivi smart nella tua casa. Come avrai ormai già capito, il Xiaomi Mi TV Stick offre una soluzione pratica per trasformare qualsiasi TV in una smart TV, offrendoti accesso a una vasta gamma di contenuti in streaming. Con la sua portabilità, funzionalità di proiezione smart e sistema operativo Android TV, rappresenta una scelta conveniente e versatile per arricchire l’esperienza di intrattenimento nella tua casa.

