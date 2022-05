Xiaomi Mi TV Stick 4K, novità RICHIESTISSIMA: 47€ su Amazon (-31%)

La nuovissima Xiaomi Mi TV Stick 4K è appena stata resa disponibile in vendita in Italia ed è già richiestissima. Sicuramente è per questo motivo che su Amazon c’è da aspettare qualche giorno per la consegna, sebbene sia assolutamente gratuita perché garantita dai servizi Prime.

Questa chiavetta, in grado di rendere subito smart la TV grazie al sistema operativo Android 11 debitamente personalizzato e ottimizzato per grandi schermi. Tutto l’intrattenimento che desideri sempre a disposizione, persino in altissima definizione.

Adesso, questo gioiellino è in sconto del 31% e puoi accaparrartelo a 47,49€ invece di 69,99€. Il massimo dello sconto lo vedi prima del pagamento, ma dovrai essere veloce a completare l’ordine.

Xiaomi Mi TV Stick 4K con Android 11 è su Amazon

Come sempre, è super semplice da installare, la colleghi alla porta HDMI del tuo TV (o a quella del monitor o del proiettore) e sei pronto a esplorarne il potenziale.

Non solo avrai a disposizione tutte le meraviglie delle più importanti piattaforme di contenuti audio e video in streaming come Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Discovery+ e non solo. Puoi scaricare, direttamente dallo store ufficiale, applicazioni, giochi e browser Web. Come anticipato, se il TV lo supporta, puoi godere anche della qualità video Ultra HD in modo super fluido. Ancora, questo gioiellino supporta il Dolby Atmos e il Dolby Video.

Tutto sempre a portata di telecomando, che integra l’accesso rapido all’assistente di Google: basta premere un pulsante per interagire con lui semplicemente utilizzando la voce. Finalmente, l’eccellente Xiaomi Mi TV Stick 4K con Android 11 è disponibile su Amazon Italia e – nonostante l’elevata richiesta – è anche in sconto. Ci sarà solo un pochino da aspettare per la consegna, ma ne varrà la pena. Completa l’ordine adesso per averlo a 47,49€ invece di 69,99€. La spedizione, gratuita, è garantita dai servizi Prime.