Xiaomi Mi TV Stick 4K: il cinema arriva a casa tua a soli 39€

Lo sapevi che oggi puoi acquistare la Xiaomi Mi TV Stick 4K a soli 39 euro, invece di 69,99 euro? In pratica, porti il cinema a casa tua con consegna gratuita e puoi anche decidere di pagare in comode rate a tasso zero. Come? Semplice, vai su eBay e mettila subito nel carrello. Devi sbrigarti perché a questo prezzo sta letteralmente andando a ruba.

Con soli 13 euro al mese, per 3 mesi grazie a PayPal, ti assicuri uno dei migliori prodotti per l’intrattenimento. Non solo avrai in un unico posto tutte le tue piattaforme di streaming preferite grazie all’ultima versione di Android TV preinstallata, ma potrai portare questa tecnologia 4K ovunque con te. Infatti, il suo design non è solo futuristico, ma anche compatto per essere portatile.

Xiaomi Mi TV Stick 4K: porta lo streaming sempre con te

A metà prezzo oggi ti aggiudichi la Xiaomi Mi TV Stick 4K su eBay. Un’occasione imperdibile che ti permette di portare lo streaming sempre con te. Il telecomando con Google Assistant integrato ti permette di trovare qualsiasi contenuto in modo semplice e veloce attraverso i comandi vocali. Il supporto Dolby Atmos e Dolby Vision assicurano un’esperienza immersiva pazzesca tra suono e immagini.

Mettila subito nel carrello a soli 39 euro, anziché 69,99 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.