Xiaomi Mi TV P1 32": senza bordi e con Android TV a 159€

Super Unieuro che anche oggi ti permette di acquistare una fantastica Xiaomi Mi TV P1 32″ a soli 159,99 euro, invece di 249,90 euro. Non solo si tratta di un’ottima promozione, ma stiamo parlando di un televisore smart da 32 pollici decisamente performante. Infatti, grazie al suo design senza bordi assicura un’esperienza altamente immersiva durante la visione dei tuoi contenuti preferiti. Inoltre, avendo Android TV installato, puoi accedere facilmente a tutte le piattaforme di streaming live e on demand.

Per quanto riguarda Unieuro devi sapere che acquistando online hai due grossi vantaggi. Il primo riguarda la spedizione. In pratica hai la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito in negozio. La seconda riguarda il metodo di pagamento. Selezionando PayPal o Klarna puoi decidere di pagare in comode rate a tasso zero. In questo caso puoi dividere l’importo da soli 53,33 euro al mese senza interessi.

Xiaomi Mi TV P1 32″: un televisore per tutto il tuo intrattenimento

Con Xiaomi Mi TV P1 32″ soddisfi tutte le tue esigenze di intrattenimento. Il display in alta definizione, con tecnologia HD, offre immagini mozzafiato e un’estensione pazzesca pur mantenendo un design compatto e sottilissimo. Questo ti permette di collocare un buon 32 pollici anche in soluzioni con poco spazio a disposizione. Inoltre, è compatibile con il nuovo digitale terrestre, la TV satellitare e puoi anche vedere tutte le tue piattaforme di streaming con Android TV.

Acquistala ora a soli 159,99 euro, invece di 249,90 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.