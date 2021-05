Le Xiaomi Mi True Wireless 2S sono in offerta su Amazon a soli 49,98€. Il prezzo di listino che eccede gli 80€ è reso più conveniente da un ribasso di circa 30,00€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Xiaomi Mi True Wireless 2S: perché acquistare queste cuffie

Semplici, bianche candide ed eleganti le Xiaomi Mi True Wireless 2S sono le cuffie di punta del produttore. Contenute in una custodia dalle dimensioni ridotte sono perfette da portare in giro ovunque si vada.

Dalla tipologia In Ear, queste sono sprovviste di punte in morbido silicone e dunque adatte a chi ha fastidio con quel genere dei wearable. Nonostante l'assenza di un elemento che faccia presa, sono stabili una volta indossate e confortevoli.

I driver dinamici erogano un suono degno di annotazione visto che non pecca né nei bassi né nei toni alti. Il risultato finale è equilibrato e piacevole.

È presente la cancellazione del rumore che va a migliorare sia l'ascolto dato che rende la riproduzione pura, sia quelle che possono essere le telefonate. In tal modo la voce viene recepita in modo chiaro e nitido da chi ascolta.

Offrono un controllo smart della riproduzione in quanto sono sensibili al tocco. Basta fare tap su di esse per modificare la traccia o mettere pausa e play.

Ultima caratteristica degna di nota è la batteria che concede 5 ore di autonomia alle cuffie, le quali aumentano a 24 ore se ricarica con l'apposito case.

Le wearable, infine, possono essere utilizzate sia in Mono che in Stereo.

Puoi acquistare le Xiaomi Mi True Wireless 2S su Amazon a soli 49,98€. Acquistale oggi e ricevile in 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In alternativa le spedizioni sono sempre gratuite ma operate in circa una settimana.

