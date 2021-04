Sei in cerca di una paio di auricolari Bluetooth? Le Xiaomi Mi True Wireless sono in offerta su Amazon a soli 49,98€. Il ribasso del 12% corrisponde a uno sconto effettivo di 7,01€ che rende l’acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Xiaomi Mi True Wireless: le cuffie del momento

Il design semplice e lineare rende le Xiaomi Mi True Wireless delle cuffie delicate e sofisticate. Grazie alla loro forma In Ear potrebbero ricordare i dispositivi firmati Apple, ma posseggono caratteristiche tutte loro.

Il suono erogato è sempre di ottima qualità grazie a varie tecnologie inserite all’interno delle cuffie. In particolare i bassi suonano potenti e corposi mentre i toni alti sono chiari.

Grazie al loro microfono integrato e alla cancellazione attiva del rumore, queste wearable restituiscono una voce chiara e nitida a chi sta dall’altra parte della cornetta. Possono essere utilizzate comodamente per effettuare telefonate.

Degni di nota sono sensori che permettono di gestire la riproduzione musicale con un semplice tap. Attraverso il doppio tocco, ad esempio, si può richiamare l’assistenze vocale.

Gli auricolari vantano un’autonomia di circa 24 ore grazie al loro case di ricarica. Le cuffie in solo hanno una batteria che supporta 5 ore di riproduzione. La ricarica è veloce e avviene in circa un’ora.

Possono funzionare sia in mono che in stereo per un utilizzo adatto a tutte le esigenze.

Puoi acquistare Xiaomi Mi True Wireless su Amazon a soli 49,98€ nella loro colorazione bianca. Le spedizioni vengono operate nel giro di 48 ore se si è abbonati a Prime. In caso contrario le consegne sono sempre gratuite per chi effettua il primo acquisto o presso punto di ritiro. È permesso estendere la garanzia a partire da 5,29€ per un anno.

