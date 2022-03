Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic a 19€: sconto quasi 50%

Gli auricolari true wireless Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic sono un'ottima soluzione per chi desidera un buon wearable senza però investire un patrimonio.

Belli e di design, sono perfetti per ascoltare la musica, ma anche per parlare al telefono. Il design semi in ear li rende super comodi da indossare, senza tuttavia creare fastidio. Su Amazon adesso puoi risparmiare ancora di più, risparmiando il 49%: li prendi a 19,99€ invece di 39,99€ e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic: è il momento di avere degli ottimi auricolari

Un wearable che non manca di avere uno stile che non passa inosservato. Tanto le cuffiette quando il case di protezione e ricarica. Un prodotto che, una volta collegato tramite Bluetooth allo smartphone, puoi gestire direttamente usando i comandi touch, in totale semplicità.

Sfruttali per ascoltare la musica che ami di più, con un audio ben definito e bassi interessanti, ma non solo. Infatti, risultano anche perfetti per parlare al telefono mantenendo le mani libere.

L'ideale per l'utilizzo quotidiano, ma anche per l'attività sportiva. Resistono senza alcun problema ad acqua e sudore. Ottima l'autonomia energetica, complice la presenza del case di ricarica. Al momento di rifocillarlo, con il sistema di ricarica rapida, basterà pochissimo tempo.

Ovviamente, puoi collegarli senza problemi non solo allo smartphone, ma anche a PC, tablet, TV e qualsiasi device ti offra il supporto Bluetooth. Potrai godere dei contenuti che ami di più al meglio e senza il vincolo dei cavi.

