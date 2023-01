Xiaomi Mi True Wireless: cuffie Bluetooth di QUALITÀ a prezzo REGALO

Tutti amano ascoltare i proprio gruppi preferiti in ogni momento della giornata, ma solo su eBay puoi acquistare le ottime cuffie Bluetooth economiche Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2S a un prezzo molto conveniente.

Non dare retta a chi ti dice che è necessario spendere un piccolo capitale per acquistare cuffie Bluetooth con un impianto audio di qualità: quest’oggi, solo su eBay, ti bastano appena 26€ per ricevere a casa in appena 48 ore le cuffie super economiche a marchio Xiaomi.

Prezzo shock su eBay per le cuffie Bluetooth Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2S

Nonostante il prezzo evidentemente super aggressivo e conveniente, le cuffie del colosso cinese hanno tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze a 360°. Innanzitutto sono un vero concentrato di tecnologia: integrano un modulo Bluetooth 5.0 per la trasmissione di brani ad alta risoluzione, sono impermeabili agli schizzi d’acqua (certificazione IPX4), montano una batteria di lunghissima durata con più di 20 ore di autonomia e si connettono istantaneamente al tuo smartphone senza farti perdere tempo.

Ma non finisce qui: le Mi True Wireless Earbuds Basic 2S di Xiaomi integrano anche la modalità “Game mode” per giocare senza latenza audio, ti offrono il pieno supporto alle chiamate stereo e dispongono anche della tecnologia di isolamento del rumore esterno per darti modo di ascoltare i tuoi brani preferiti senza disturbi.

Insomma, dopo aver scoperto tutte le numerose qualità delle cuffie Bluetooth di Xiaomi è davvero impossibile non metterle subito nel carrello. Se le acquisti adesso, inoltre, ti arrivano direttamente a casa in appena 48 ore e addirittura senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.