Xiaomi è probabilmente una delle più grandi aziende di tecnologia dalla Cina e anche all’interno del suo paese d’origine il marchio è molto popolare. Questo è il motivo per cui il numero di fan in attesa del prossimo tablet del brand sembra essere senza precedenti. È passato molto tempo da quando il gigante ha aggiornato la sua linea di tablet. Xiaomi ha già confermato di non aver rinunciato a tale mercato, soprattutto in un momento come questo dove la domanda è altissima. Inoltre, ci sono speculazioni sul fatto che la società stia lavorando al successore del Mi Pad 4 e si chiamerà Mi Pad 5.

Xiaomi Mi Stylus: simile alla Apple Pencil?

Un informatore ha ora condiviso lo schizzo di una penna stilo che si dice sia un prodotto brevettato da Xiaomi progettato per un tablet di fascia alta. Questo potrebbe un accessorio fondamentale per il Mi Pad 5 ma non è ancora confermato. Il disegno sul brevetto mostra che il Mi Stylus presenta un design simile all’Apple Pencil. In realtà non c’è niente di spettacolare in quanto sembra una penna normale ma con una struttura simile ad un cappuccio della penna nella parte inferiore. Si ipotizza che il dispositivo abbia un’interfaccia USB di tipo C che verrà utilizzata per la ricarica. Naturalmente, la connettività potrebbe essere tramite Bluetooth.

Lo schizzo del progetto mostra anche che avrà un’area magnetica al centro che potrà essere utilizzata per fissarla alla cornice del tablet in qualsiasi momento. Ciò è in linea con le voci precedenti secondo cui il Mi Pad 5 verrà fornito con un pannello posteriore in lega di alluminio.

Sarà sicuramente una caratteristica importante da osservare e siamo sicuri che aumenterà le capacità produttive del device in questione. Ad ogni modo, vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale“.

Come “remind me“, si dice che il Mi Pad 5 includa un chipset Snapdragon 870. Il tablet dovrebbe avere un ottimo sistema di dissipazione che migliorerà le prestazioni in larga misura, soprattutto lato gaming.

Il tablet dovrebbe funzionare anche su un nuovo sistema operativo MIUI for Pad appositamente progettato per i prodotti di grandi dimensioni e pare che l’esperienza utente sia diversa da quella dell’interfaccia mobile.

