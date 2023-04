Xiaomi Mi Standing Fan 2: il ventilatore definitivo per questa estate (-27%)

Il ventilatore Xiaomi Mi Standing Fan 2 è un prodotto 2 in 1 essenziale per affrontare le calde giornate estive che arriveranno. Questo fantastico dispositivo oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 27%, ciò significa che lo puoi acquistare ad un prezzo competitivo di soli 61,99 euro.

Xiaomi Mi Standing Fan 2: il ventilatore smart che tutti dovrebbero avere a casa

Grazie alla ventilazione a 7 pale, lo Xiaomi Mi Standing Fan 2 è in grado di offrire rapido sollievo nei periodi più caldi. Il design a 7 pale garantisce un flusso d’aria potente, delicato e silenzioso, che assicura un maggiore comfort adattando la portata dell’aria attraverso un’analisi costante del flusso d’aria. In questo modo, è possibile ottenere un ambiente fresco per tutta l’estate.

Lo Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 è in grado di offrire una portata di ventilazione di 30 m³/min e un livello minimo di rumore di 30,8 dB(A). Grazie a sette pale azionate da un potente motore ad alta prestazione, garantisce una rotazione stabile. Insieme ad una cappa aspirante che accelera e convoglia il flusso d’aria, è possibile estendere la portata di ventilazione e mantenere l’ambiente sempre fresco, senza necessità di spostare il ventilatore.

Il ventilatore Xiaomi Mi Standing Fan 2 è dotato di protezioni del ventilatore lavabili e facili da rimuovere, il che consente di garantire un ricircolo d’aria pulita. Inoltre, grazie all’interconnettività Mi IoT, è possibile associare il ventilatore al monitor di temperatura e umidità Mi per consentire una regolazione intelligente dei livelli del flusso d’aria e delle modalità di ventilazione in base alle preimpostazioni intelligenti nell’app Mi Home/Xiaomi Home.

Lo Xiaomi Mi Standing Fan 2 è dotato di un design a doppia asta a vite, che consente di passare dalla modalità da tavolo a quella da pavimento. In modalità da pavimento, il prodotto raggiunge i 1000 mm di altezza, mentre in modalità da tavolo misura 642mm. In questo modo, è possibile utilizzare il ventilatore in base alle proprie esigenze.

In conclusione, il ventilatore Xiaomi Mi Standing Fan 2 è un prodotto 2 in 1 indispensabile per affrontare le calde giornate estive che sono alle porte. Non perdere per nessun motivo al mondo questa fantastica promozione su Amazon e acquistalo subito ad un prezzo scontato di soli 61,99 euro. Molte persone stanno già provvedendo per l’estate e le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

