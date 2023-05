Xiaomi Mi Smart TV P1: super sconto del 29% su Amazon

La Xiaomi Mi Smart TV P1 da 32 pollici è un’ottima scelta per chi cerca un televisore di alta qualità ad un prezzo accessibile. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 29%, questa TV LED HD da 31,5 pollici (80 cm) è perfetta per chi cerca un’esperienza visiva confortevole e intensa, adatta sia per la camera da letto che per l’ufficio domestico. Approfitta subito di questa offerta e acquistala al prezzo ridicolo di soli 199,99 euro, con la possibilità di poterla pagare in comode rate a tasso zero.

Xiaomi Mi Smart TV P1: un’occasione da prendere al volo

Il display LED HD della Xiaomi Mi Smart TV P1 offre un’immagine realistica e colori vivaci, per un’esperienza visiva coinvolgente e piacevole. Inoltre, grazie al triplo sintonizzatore HD per DVB-S2, DVB-C e DVB-T2 con HEVC, gli utenti possono godere di un’ampia gamma di canali TV digitali senza dover acquistare alcun decoder esterno.

Il design senza cornice su tre lati offre un angolo di visione di 178°, permettendo agli utenti di godere di un’esperienza visiva unica e coinvolgente. Inoltre, con Android TV 9.0, gli utenti possono accedere a oltre 400.000 film e serie e scaricare più di 7.000 app, tutto in un unico posto.

La Xiaomi Mi Smart TV P1 viene fornita con le famose app Netflix, Amazon Prime e YouTube preinstallate, e con Chromecast integrato e il supporto Miracast, il dispositivo consente agli utenti di riprodurre in streaming video, musica e giochi dagli altri dispositivi con facilità. Grazie alle sue numerose porte, tra cui 3x HDMI, 2x USB 2.0, AV input, Ethernet LAN, WLAN, output cuffie, CI e slot, gli utenti possono collegare facilmente il proprio dispositivo preferito alla TV.

Il telecomando Bluetooth a 360° funziona da qualsiasi direzione, grazie alla connettività Bluetooth, è possibile controllare il televisore da qualsiasi punto della stanza. Con un solo clic, gli utenti hanno accesso a Netflix e Prime Video. In termini di dimensioni, con appoggio, la Xiaomi Mi Smart TV P1 misura 733 x 180 x 479 mm, mentre senza piedi misura 733 x 80 x 435 mm, rendendola perfetta per essere collocata su un mobile o appendere a parete.

In conclusione, la Xiaomi Mi Smart TV P1 da 32 pollici offre una combinazione perfetta di qualità, prezzo e funzionalità. Con il suo design senza cornice, le numerose porte e le app preinstallate, questa TV è un’ottima scelta per chi cerca un’esperienza visiva coinvolgente ad un prezzo accessibile. Approfitta subito di questo super sconto del 29% su Amazon e acquistala ad un prezzo ridicolo di soli 199,99 euro. Mi raccomando, non perdere ulteriore tempo, sono rimaste le ultime scorte a disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.