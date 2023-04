Xiaomi Mi Smart TV P1 32": un affare imperdibile su Amazon

La Xiaomi Mi Smart TV P1 da 32 pollici è un’ottima scelta se stai cercando un televisore di qualità ad un prezzo accessibile. Con il 36% di sconto su Amazon, questa smart TV è ancora più conveniente ad un prezzo competitivo di soli 179,99 euro. Un prezzo, che grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente sull’e-commerce, puoi pagare in comode rate a tasso zero.

Xiaomi Mi Smart TV P1 32″: difficile trovare televisore migliore a questo prezzo

La Xiaomi Mi Smart TV P1 ha un display LED HD da 1,366 x 768 pixel (HD-ready / 720p), che offre un’esperienza visiva confortevole e coinvolgente. Il triplo sintonizzatore HD per DVB-S2, DVB-C e DVB-T2 con HEVC garantisce anche una ricezione eccellente dei canali TV.

Il design senza cornice su tre lati offre un rapporto schermo/corpo più elevato e un angolo di visione di 178 ° per un’esperienza più coinvolgente. La Xiaomi Mi Smart TV P1 è dotata di Android TV 9.0 con Google Assistant e accesso al Google Play Store, che consente di accedere a oltre 400.000 film e serie e scaricare più di 7.000 app, tutto in un unico posto. Inoltre, è possibile accedere a servizi di streaming come Prime Video, Netflix, YouTube, Chromcast e molti altri.

La Xiaomi Mi Smart TV P1 ha una connettività completa, con 3x HDMI, 2x USB 2.0, AV input, Ethernet LAN, WLAN, output cuffie, CI e slot. Il telecomando Bluetooth a 360° funziona da qualsiasi direzione, consentendo di controllare il televisore con facilità. È possibile accedere a Netflix e Prime Video con un solo clic. Le dimensioni con appoggio sono di 733 x 180 x 479 mm, mentre le dimensioni senza piedi sono di 733 x 80 x 435mm.

In conclusione, la Xiaomi Mi Smart TV P1 da 32 pollici è una scelta eccellente se stai cercando un televisore di qualità e affidabile. Con la sua connettività completa e il design elegante, offre un’esperienza visiva coinvolgente e completa. Non perdere questa occasione su Amazon e acquistala subito ad un prezzo super scontato di soli 179,99 euro. I pezzi a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.