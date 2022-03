Xiaomi Mi Smart Clock: il tuo assistente a un prezzo ridicolo su Unieuro

Fai tanto per trovare prodotti hi-tech di qualità online per risparmiare e trasformare la tua casa in una centrale domotica e poi ti capita questa offerta che ti lascia senza parole. Uno dei migliori assistenti in assoluto che non è solo un orologio, ma un vero e proprio pozzo di informazioni. Metti nel carrello il fantastico Xiaomi Mi Smart Clock a soli 37,99 euro, invece di 59,99 euro. Lo trovi solo online su Unieuro. Anche perché l'extra sconto lo ricevi direttamente al check out.

Con Xiaomi Mi Smart Clock potrai controllare i tuoi dispositivi smart home, ascoltare la tua musica preferita, consultare le notizie e il meteo. E tutto questo con il comando della sola voce. Infatti, Mi Smart Clock è perfettamente integrato con Google Assistant. Non perdere tempo e scegli di risparmiare per portarti a casa questo delizioso strumento capace di migliorare la tua vita.

Xiaomi Mi Smart Clock: extra sconto del 5% solo online su Unieuro

Non perdere altro tempo e assicurati questo fantastico gioiello della tecnologia. Puoi farlo solo acquistando ora il tuo nuovo assistente, lo Xiaomi Mi Smart Clock. Scegli il risparmio mettendolo nel carrello a soli 37,99 euro, invece di 59,99 euro. Il prezzo indicato è già incluso del 5% di sconto extra che verrà applicato direttamente al check out. Potrai decidere di riceverlo direttamente a casa pagando un piccolo contributo di 4,90 euro per le spese di spedizione, oppure ritirandolo gratuitamente in uno dei negozi Unieuro più vicini a te.

Scegli la tecnologia e non fartela scappare. Potrai usare Mi Smart Clock come centro di controllo per gli altri dispositivi intelligenti di casa connessi. Controllerai tutto, dagli interruttori delle luci fino al purificatore di casa senza muovere un dito. Ti basterà dire “Hey Google” e al resto ci penserà lui. Potrai anche ricevere assistenza in vivavoce.

Usando i comandi vocali imposterai una sveglia, otterrai risposte alle tue domande, controllerai il meteo e avrai accesso a molto altro ancora. Godrai della migliore musica grazie ai suoi altoparlanti integrati di ottima qualità. Inoltre, è anche compatibile con Chromecast quindi potrà riprodurre in streaming video, foto, brani musicali e film. E tutto questo semplicemente usando la tua voce.

Dai colore e stile alla tua casa. Con il suo design semplice e compatto si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Inoltre potrai dare un look sempre nuovo alla tua stanza scegliendo tra 10 quadranti in base al tuo umore e al tuo stile. Acquista Xiaomi Mi Smart Clock, lo paghi solo 37,99 euro, invece di 59,99 euro, grazie a Unieuro e solo online.