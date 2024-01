Xiaomi Mi Smart Band 8: sconto SHOCK del 34% su Amazon

Hai necessità di un buono smartwatch che ti permetta di allenarti al meglio, ma senza spendere troppo? Lo Xiaomi Mi Smart Band 8 è la proposta perfetta per te e, solo per pochissimo, avrai l’occasione di metterlo nel tuo carrello ad appena 38,79€. Grazie allo sconto del 34% avrai la possibilità di acquistarlo a un prezzo degno del Black Friday, per cui acquistalo finché sei in tempo!

Xiaomi Mi Smart Band 8: perfetto per il tuo allenamento!

Goditi l’esperienza avanzata garantita della Xiaomi Mi Smart Band 8, un dispositivo intelligente che unisce innovazione tecnologica e design accattivante per migliorare il tuo stile di vita in modo intelligente! Il display adattivo, con il supporto del sensore di luce ambientale, regola automaticamente la luminosità in base alle tue esigenze, offrendoti un’esperienza visiva ottimale. Il nuovo chipset implementato, inoltre, consente un’elevata frequenza di aggiornamento di 60Hz, garantendo un utilizzo fluido e reattivo.

La salute e l’allenamento sono al centro dell’esperienza con la Mi Smart Band 8. Ti permette di monitorare costantemente il livello di SpO2 per tutto il giorno, offrendoti una panoramica completa della tua salute. Il dispositivo, inoltre, offre anche il monitoraggio continuo del sonno, della frequenza cardiaca per 24 ore e della respirazione durante il sonno, fornendoti informazioni dettagliate per ottimizzare il tuo benessere.

La batteria di lunga durata è una caratteristica distintiva, con fino a 16 giorni di autonomia per un normale utilizzo quotidiano. E, in caso di necessità, la Mi Smart Band 8 supporta la ricarica rapida 2C, garantendo una ricarica completa in soli 60 minuti. Con oltre 150 modalità di allenamento, questa smart band si adatta alle tue esigenze di fitness, registrando la frequenza cardiaca e le calorie bruciate in modo preciso. La modalità pebble, in particolare, offre 13 statistiche professionali e interpretazioni avanzate dei dati, fornendo un feedback dettagliato sul tuo regime di allenamento.

Esplora la tua creatività con i quadranti innovativi e divertenti, con oltre 200 tipologie di orologio colorate tra cui scegliere, inclusi design divertenti per i momenti di svago. La struttura del corpo a sgancio rapido facilita la personalizzazione dei cinturini, permettendoti di abbinare la tua smart band al tuo stile in qualsiasi momento. Con la Mi Smart Band 8, la tecnologia incontra lo stile in un connubio straordinario. Non perdere tempo e portarlo a casa ora!

