Xiaomi Mi Smart Band 8, codice segreto su eBay per pagarlo POCO

Mettere al polso una smart band è un’ottima idea. Non sai quale scegliere? Opta per la migliore in circolazione ossia Xiaomi Mi Smart Band 8. Bella e completa di tutto, è il tuo gioiellino di cui non fare a meno soprattutto quando ti regala davvero una vita ottimizzata.

Non perdere la tua occasione visto che su eBay puoi risparmiare. Il prezzo scende in automatico una volta che vai al pagamento, usa il codice “NOVEDAYS” e ottieni il tuo prodottino a soli 37€ e pochi centesimi.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Xiaomi Mi Smart Band 8: la smart band di cui non fare a meno

Xiaomi Mi Smart Band 8 è un prodottino sensazionale che si adatta ad ogni esigenza e soprattutto si fa utilizzare senza intoppi. Un punto a suo favore sono le dimensioni. Rispetto agli smartwatch classici qui hai più compattezza ma nonostante tutto leggi senza problemi le notifiche e i dati. In questo modo non ti è mai d’ingombro, soprattutto quando ti alleni.

Disponibile con cinturino oro, ti mette a portata di vista un display AMOLED dai colori vivaci. Al suo interno, naturalmente, non mancano all’appello sia funzioni che sensori avanzati. Questi ultimi, in particolare, sono dedicati alla salute, allo sport ma anche alla vita quotidiana.

Puoi sapere come dormi, come va il cuore, come ti stai allenando ma anche cosa succede sul tuo social preferito con le notifiche smart.

Personalizza il quadrante come meglio credi e vai avanti quanto vuoi. Devi sapere che non manca all’appello una strepitosa batteria che ti regala 16 giorni di utilizzo con una sola carica. Eccezionale, vero?

Allora non perdere neanche un secondo in più. Collegati immediatamente su eBay dove con il codice “NOVEDAYS” ottieni lo sconto e porti a casa la tua Xiaomi Mi Smart Band 8 a soli 37€.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono gratuite e veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.