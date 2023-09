Xiaomi Mi Smart Band 7: più di 110 modalità di allenamento al polso

Una smart band piccola ma non per questo priva di funzioni. Xiaomi Mi Smart Band 7 è un po’ un gioiellino da mettere al polso. Imperdibile sotto tutti i punti di vista, una volta che la provi non te la vuoi togliere di più… Dopotutto la batteria dura un sacco!

Con la promozione del 11% di sconto su Amazon

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia

Xiaomi Mi Smart Band 7: l’accessorio tech di cui non fare a meno

Bella sotto tutti i punti di vista, la smart band di Xiaomi è comodissima perché non solo ha un design funzionale che non ti dà mai fastidio, ma è praticamente perfetta da tenere tutto il giorno e tutti i giorni.

Display allungato AMOLED a colori che con una occhiata ti offre tutte le informazioni, è anche impermeabile per usarla a contatto con l’acqua e non avere paura di rovinarla.

Come ti dicevo, poi, ha integrati sensori avanzati con cui tieni sotto controllo la salute come la frequenza cardiaca ma non solo visto che hai la possibilità di monitorare più di 110 modalità di allenamento. Pensa un po’, è praticamente impossibile non trovare quella che ti si addice.

Batteria che ti porta a due settimane dopo con 14 giorni di autonomia e tempo di ricarica millesimale: non ne farai mai a meno.

Xiaomi Mi Smart Band 7 a soli 39€ su Amazon con lo sconto del 11%

