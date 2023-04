Xiaomi Mi Smart Band 7, offerte SHOCK su eBay per la super smartband

La migliore smartband economica in assoluto, la Xiaomi Mi Smart Band 7, è in super offerta su eBay al prezzo più economico di tutto il web. Apprezzata da milioni e milioni di utenti in tutto il mondo per il suo impareggiabile rapporto qualità/prezzo, quest’oggi il wearable a marchio Xiaomi può essere tuo ad appena 38€ con tanto di consegna rapida in 48 ore e senza costi di spedizione extra.

Bella, leggera, impermeabile e con cinturino antibatterico, la Mi Smart Band 7 di Xiaomi ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Solo su eBay puoi acquistare l’epica Xiaomi Mi Smart Band 7 a un prezzo così basso

Munita di un bellissimo pannello AMOLED da 1.62 pollici, touch e a colori, il fitness tracker di Xiaomi funziona perfettamente sia su iOS che su Android (in questo caso, ad esempio, è possibile sfruttare le risposte rapide invece assenti sull’OS di Apple).

Nonostante il prezzo di vendita così economico, la smartband monta un validissimo sensore HR per il tracking costante della frequenza cardiaca, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e anche la qualità del sonno. Sempre al tuo fianco per ben 14 giorni consecutivi a fronte di una ricarica, Xiaomi Mi Smart Band 7 supporta più di 120 modalità di allenamento per aiutarti a mantenerti in forma durante i tuoi esercizi fisici in palestra e non.

Insomma, cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello la super smartband economica Xiaomi Mi Smart Band 7 fintanto che è ancora in offerta ad appena 38€. Inoltre, se l’acquisti addesso, il wearable del colosso cinese ti arriva direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.