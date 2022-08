Xiaomi Mi Smart Band 7, il prezzo che NON ti aspetti è su eBay (49€)

L’ambito Xiaomi Mi Smart Band 7 al prezzo migliore del momento lo trovi esclusivamente su eBay. Puoi portare a casa l’eccezionale smart band a 49€ circa appena. Un wearable super completo, con ampio display, eccezionale autonomia energetica e una marea di funzionalità. Per approfittarne, devi solo applicare lo speciale codice sconto che sto per segnalarti.

Accaparrati adesso il dispositivo: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “PIT10EUROFF2022”. Lo prendi a prezzo ribassato e godi anche di spedizioni assolutamente gratuite, garantite in una manciata di giorni.

Xiaomi Mi SMart Band 7: il prezzo su eBay è imperdibile

Un display AMOLED incredibilmente ampio da 1,62″ con eccellente visibilità in qualsiasi condizione di luminosità. L’ideale per poter controllare dal polso notifiche, avvisi, promemoria e non solo. Infatti, è perfetto per monitorare le tue sessioni di allenamento, scegliendo fra i 120 workout predefiniti. Ancora, si tratta di un validissimo assistente per la salute, grazie a funzionalità come il controllo del battito cardiaco, la quantità di ossigeno nel sangue, la qualità del riposo notturno e non solo.

Super personalizzabile, grazie ai tantissimi quadranti a disposizione, si tratta certamente del wearable del momento e – grazie alle promozioni del momento – puoi fare un eccellente affare su eBay. Metti subito nel carrello il tuo Xiaomi Mi Smart Band 7 e – prima di completare l’ordine – applica il codice “PIT10EUROFF2022”. Te l’accaparri a 49€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite in una manciata di giorni. Offerta a tempo limitato, sii veloce.

