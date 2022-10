Xiaomi Mi Smart Band 7, follia del Prime Day: -20% su Amazon

Il Prima Day parte subito con il botto e ti dà la possibilità di acquistare la stupenda smartband Xiaomi Mi Smart Band 7 in offerta su Amazon a un prezzo super conveniente. Ad appena 47€ con il 20% di sconto, infatti, il fitness tracker del colosso cinese è a tua disposizione per soddisfare le tue personali esigenze senza pesare sul portafogli.

Realizzata con materiali di buon livello e dotata anche di un display AMOLED da 1.62″ di nuova generazione con un inedito sistema di illuminazione, il wearable di Xiaomi è a tutti gli effetti un fitness tracker completo di tutto.

Xiaomi Mi Smart Band 7 è in offerta su Amazon durante il Prime Day

Il sensore HR è in grado di registrare con estrema precisione i battiti cardiaci a riposo e sotto sforzo, monitora la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e la VO2max. A tutto ciò si aggiunge anche la resistenza all’acqua, 14 giorni di autonomia con una singola carica e più di 110 modalità sportive per registrare con precisioni i tuoi allenamenti al fine di migliorare la tua forma fisica.

Oggi è l’occasione giusta per non farti scappare di mano questa offerta, pertanto metti subito nel carrello la super smartband di Xiaomi fintanto che puoi acquistarla con il 20% di sconto. Se l’acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.