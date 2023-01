Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC di nuovo in sconto: a questo prezzo è imperdibile

L’acclamata smartband Xiaomi Mi Smart Band 6 è nuovamente in offerta su Amazon. Questa smart band ti consentirà di tenere traccia della tua attività fisica e della tua salute, e a differenza di altri wearable più ingombranti, le sue dimensioni leggere e compatte la rendono un accessorio smart estremamente comodo. Non ti accorgerai nemmeno di averla addosso.

Il modello in offerta è la versione con chip NFC: potrai utilizzare la Mi Smart Band 6 per tutti i tuoi pagamenti, ti basterà appoggiarla al lettore del POS, come se fosse una normale carta contactless. Davvero comodissimo.

La Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC è sempre stata apprezzata dalla stampa specializzata e dai consumatori per il suo ottimo (e inarrivabile) rapporto qualità-prezzo. Parliamo di un prodotto eccellente offerto di per sé ad un prezzo accattivante. La buona notizia è che con questa offerta potrai acquistarla ad una cifra ancora più conveniente: Amazon oggi la propone a 44,99€, con uno sconto del 18% sul suo normale prezzo di listino.

Vediamo subito le caratteristiche principali. La Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC è un braccialetto intelligente con un design elegante e preciso, con bordi arrotondati e uno schermo di grandi dimensioni, più grande del suo predecessore. Dotato di un display AMOLED da 326ppi, consente di personalizzare lo sfondo con le immagini che desideri. Ha una serie di funzioni per la salute come il tracciamento SpO2, esercizi di respirazione e il monitoraggio dei periodi di ovulazione. Riconosce automaticamente 6 modalità di fitness e ha 30 modalità di allenamento per registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate. Ha una resistenza all’acqua di 50 metri e un display AMOLED a schermo intero da 1,56″ che consente di visualizzare facilmente messaggi, chiamate e notifiche. L’area del display è aumentata del 50% rispetto alla versione precedente.

A differenza del modello base, la versione NFC ti consente di abbinare la smart band ad un bancomat: potrai quindi utilizzarla per i tuoi pagamenti (a patto di avere una carta emessa dal circuito Nexi). Come sempre, ti ricordiamo che con Prime la spedizione è rapida e gratuita. Se non sei ancora abbonato, puoi approfittare del periodo di prova gratuita: oltre alle spedizioni gratuite avrai anche accesso a Prime Video e a tutti i servizi offerti da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.