Xiaomi Mi Smart Band 6, follia del weekend ad appena 34€ (-22%)

L’arrivo della bella stagione è un richiamo quasi naturale per mettersi in forma e buttare giù quei chili di troppo che si sono accumulati durante l’inverno. Quale occasione migliore per allacciare al polso la popolarissima Xiaomi Mi Smart Band 6 oggi in offerta su Amazon ad appena 34€?

Infatti, con uno sconto del 22%, solo oggi hai l’opportunità di mettere nel carrello la smartband economica d’eccellenza per tenere sotto controllo i tuoi parametri vitali e per registrare i tuoi allenamenti in palestra al fine di migliorarti.

La smart band Xiaomi Mi Smart Band 6 è in offerta su Amazon ad appena 34€

Nonostante il prezzo di vendita molto economico, il fitness tracker di Xiaomi ha dalla sua alcune caratteristiche niente male: frontalmente trova posto un ottimo display AMOLED da 1.56 pollici ad altissima risoluzione e con una buona luminosità, mentre sul retro è presente un sensore HR in grado di tracciare il battito cardiaco, registrare la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e più in generale è utile per offrirti un quadro d’insieme generale sul tuo stato di salute.

Completamente compatibile con iOS e Android, la smart band è un coach sempre a tua disposizione 24/7: dispone, infatti, di più di 30 modalità di allenamento differenti per registrare le tue prestazioni in palestra, mentre la batteria di lunga durata ti garantisce fino a 14 giorni di utilizzo con una singola carica.

Non perdere altro tempo e acquista subito la smartband di Xiaomi a un prezzo così vantaggioso da sembrare quasi ridicolo. Se la metti adesso nel carrello ti arriva in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.