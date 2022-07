Xiaomi Mi Smart Band 6: eBay Tech Week abbatte il prezzo (29€)

Potente offerta quella disponibile ora su eBay grazie alla promo Tech Week. Metti nel carrello la fantastica Xiaomi Mi Smart Band 6 a soli 29,99 euro, invece di 44,99 euro. Prezzo super abbattuto quindi per una delle più amate smartband disponibili sul mercato.

Xiaomi Mi Smart Band 6 è il marchio numero 1 dei wearable e se ancora non l’hai provata prima, beh, te ne accorgerai presto. Il suo cinturino ergonomico e anallergico, in morbido silicone, è una vera comodità al polso.

La sua leggerezza e le linee arrotondate la rendono ancora più piacevole da guardare e da utilizzare. Nonostante sia sottile, il suo display a schermo intero da 1,56 pollici è fenomenale. Inoltre, potrai scegliere più di 60 quadranti tutti diversi, per sfoggiarne uno nuovo quando vuoi.

Le 30 modalità fitness rendono Xiaomi Mi Smart Band 6 un personal trainer perfetto. E il comodo rilevamento automatico per 6 modalità fitness è davvero eccezionale. Dovrai solo iniziare ad allenarti mentre al resto ci penserà lei.

Xiaomi Mi Smart Band 6: lunga durata, prezzo corto

eBay Tech Week ha confezionato un vero e proprio spettacolo di offerta. Prezzi corti per Xiaomi Mi Smart Band 6 che, invece, conta una lunga durata della batteria. Infatti, con una sola ricarica potrai utilizzarla fino a 14 giorni. Inoltre, con la modalità risparmio energetico potrai prolungare ancora di più la sua durata.

La tua salute sarà sempre sotto controllo con questa smartband incredibile. Mettila al polso e lei inizierà a monitorare la tua frequenza cardiaca. Se rileverà delle anomalie te le segnalerà prontamente. Stessa cosa vale per la saturazione di ossigeno ne sangue.

I suoi sensori, così come il sistema GPS, sono molto precisi e attendibili. Perciò non dovrai dubitare dai risultati che ti mostrerà ad ogni monitoraggio. Affidati a lei e lascia che si prenda cura di te, della tua salute, del tuo benessere fisico, muscolare e mentale.

Durante un pisolino o mentre dormi di notte, Xiaomi Mi Smart Band 6 controllerà per tutto il tempo la qualità del tuo sonno e ti dirà se hai riposato bene oppure no. Quindi, non ti abbandonerà nemmeno quando dormirai.

Non perdere questa occasione preziosa che eBay ti sta offrendo con il Tech Week. Metti subito nel carrello Xiaomi Mi Smart Band 6 a soli 29,99 euro, invece di 49,99 euro. È una super offerta da leccarsi le dita!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.