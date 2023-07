Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra: Pulizia Avanzata e Smart in Offerta su Amazon

Il Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra è l’alleato perfetto per la pulizia di casa, e ora è disponibile su Amazon a soli 269€, con uno sconto del 22% sul suo normale prezzo di 349€. Questa straordinaria offerta permette di avere un robot aspirapolvere e lavapavimenti di alta qualità a un prezzo conveniente. Una delle caratteristiche più innovative di questo robot è il sensore frontale ToF, che gli permette di rilevare accuratamente i dati spaziali e anticipare gli spazi stretti.

Grazie a questa tecnologia, il robot è in grado di riconoscere gli oggetti lungo il percorso di pulizia, come pantofole, scarpe, cavi e altri ostacoli, evitando di incastrarsi e portando sempre a termine la pulizia in modo efficiente. La navigazione laser LDS è un’altra caratteristica avanzata del Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra. Questa nuova generazione di tecnologia di navigazione laser permette al robot di scansionare accuratamente l’ambiente domestico e costruire il layout di tutta la casa. Questo si traduce in una pianificazione intelligente del percorso, consentendo al robot di ottimizzare il suo percorso di pulizia e coprire ogni angolo della casa.

Tramite l’app Xiaomi Home, puoi facilmente selezionare l’area da pulire e creare barriere virtuali o aree vietate per il robot. In questo modo, puoi personalizzare il piano di pulizia secondo le tue esigenze specifiche. Inoltre, il robot è compatibile con la stazione di svuotamento automatico Xiaomi. Grazie ai 4L del sacchetto raccogli polvere, ti puoi dimenticare di svuotare il robot ogni giorno, rendendo il processo di pulizia ancora più comodo e senza interruzioni.

Il Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra rappresenta un’opportunità unica per avere un robot aspirapolvere e lavapavimenti potente e avanzato a un prezzo scontato. Non perdere questa occasione su Amazon e concedi a te stesso la comodità di una pulizia intelligente e impeccabile in tutta la casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.